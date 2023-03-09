Erzincan'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik davada 13 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, kentte askeri komuta kademesinde yer aldıkları iddiası ile yerel mahkeme tarafından mahkumiyet kararı verilen 13 sanık hakkında Yargıtayın kararı bozması üzerine sanıkların yeniden yargılanmasına başlandı.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklar sanıklar Adem Tosun, Ersoy Aktaş, Gökhan Salbaş, Hamit Öz, Hasan Yıldırım, Muharrem Cansın, Murat Akçay, Şakir Akbulut, Veli Karagöz ve Yusuf Er, yakınları ve sanık avukatları katıldı.

Duruşmaya tutuklu sanıklar eski İl Jandarma Komutanı Murat Orhan Tonğ, Mesut Gülmez ve Cihan Bayır ise bağlı bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Yargıtayın bozma kararı üzerine savunmalarını yapmaları için söz hakkı verilen sanıklar, haklarındaki iddiaları reddederek tahliye ve beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşma esnasında polis ekipleri, adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

- Davanın geçmişi

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince 29 Aralık 2017'de karara bağlanan dava kapsamında, "Cebir ve şiddet kullanarak Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan sanıklardan Ekrem Çağlar, Veli Karagöz, Talat Öğütçü'ye ağırlaştırılmış müebbet, Tonğ'un da aralarında yer aldığı 12 tutuklu sanık hakkında ise müebbet hapis cezası verilmişti.

Mahkeme heyeti, ayrıca tutuksuz 7 sanığın delil yetersizliğinden beraatına hükmetmişti.

Yargıtay, sanıkların ayrıca "yardım" suçundan ceza verilmesi gerekçesiyle davayı bozmuştu.

İddianamede, darbe teşebbüsüne katıldıkları ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde yer aldıkları iddia edilen, aralarında örgütün sözde "sıkıyönetim komutanı", eski 3. Ordu Harekat Kurmay Başkanı tuğgeneral Ekrem Çağlar ve örgütün sözde "3. Ordu Komutanlığına bağlı komutanlardan sorumlu mahrem imamı" olduğu öne sürülen eski Yrd. Doç. Dr. Veli Karagöz ile eski İl Jandarma Komutanı albay Murat Orhan Tonğ ve subayların bulunduğu 14'ü tutuklu 22 kişi "sanık" sıfatıyla yer almıştı.

Davanın iddianamesinde, Çağlar'ın darbe teşebbüsünün yaşandığı 15 Temmuz gecesi, 3. Ordu Komutanlığına bağlı 16 ildeki birliklere sözde "sıkıyönetim direktifi"ni, Orgeneral Savaş'a bilgi vermeden ve yazışma usulüne aykırı olarak gönderip tek tek bağlı tugay komutanlıklarına onaylattığı, bu yönde faaliyetler yapıp emirler verdiği belirtilmişti.

Çağlar'ın darbe girişimi gecesi emniyet tedbirlerinin alınması için çok sayıda rütbeli personelin izinlerini iptal ederek 3. Ordu Harekat Merkezine çağırdığı vurgulanan iddianamede, sanığın darbe girişimi sırasında Erzincan'da yapılacak iş ve işlemler hususunda gerekli talimatları vererek görevlendirme yaptığı ifade edilmişti.

Ekrem Çağlar'ın darbe girişiminden 2 gün önce Ankara'ya giderek FETÖ üyeleriyle yüz yüze görüştüğü aktarılan iddianamede, Çağlar'ın, Erzincan'da herhangi bir toplumsal olay olmaması ve valinin talebi bulunmamasına rağmen Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme (KOKTOD) takımının hazırlanmasını ve çevre emniyetinin takviye edilmesini emrettiği öne sürülmüştü.

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