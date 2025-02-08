Erzincan'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Tek yönlü trafiğe kapatılan ve uzun kuyruklar oluşan kara yolunda, tırın kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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