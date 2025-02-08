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        Erzincan'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Erzincan'da, otomobil ile bisiklet yüklü tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 15:40 Güncelleme: 08.02.2025 - 15:40
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        Erzincan'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Erzincan'da, otomobil ile bisiklet yüklü tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Ç.A. (27) idaresindeki 34 HL 2300 plakalı otomobil ile E.G. (29) yönetimindeki 20 AHV 533 plakalı bisiklet yüklü tır, Erzincan-Erzurum kara yolu Hancıçiftliği mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile otomobildeki E.G.A (53) yaralandı.

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Tek yönlü trafiğe kapatılan ve uzun kuyruklar oluşan kara yolunda, tırın kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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