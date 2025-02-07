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        Erzincan'da sahipsiz köpeklere yönelik iddialar üzerine soruşturma başlatıldı

        Erzincan Belediyesi, sahipsiz köpeklere yönelik iddialar üzerine soruşturma başlatıldığı, ilgili personellerin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 23:16 Güncelleme: 07.02.2025 - 23:16
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        Erzincan'da sahipsiz köpeklere yönelik iddialar üzerine soruşturma başlatıldı
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        Erzincan Belediyesi, sahipsiz köpeklere yönelik iddialar üzerine soruşturma başlatıldığı, ilgili personellerin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

        Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 3 Şubat 2025'te bazı sosyal medya ve haber kanallarında sokak hayvanlarına ilişkin yer alan haber ve görüntüler üzerine gerekli idari ve hukuki sürecin ivedilikle başlatıldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Bu kapsamda, soruşturmanın selameti için idari ve hukuki süreç tamamlanıncaya kadar veteriner işleri müdürü ve ilgili personeller görevden uzaklaştırılmıştır. Sürecin şeffaf bir şekilde yürütüleceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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