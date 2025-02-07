Erzincan'da sahipsiz köpeklere yönelik iddialar üzerine soruşturma başlatıldı
Erzincan Belediyesi, sahipsiz köpeklere yönelik iddialar üzerine soruşturma başlatıldığı, ilgili personellerin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.
Erzincan Belediyesi, sahipsiz köpeklere yönelik iddialar üzerine soruşturma başlatıldığı, ilgili personellerin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.
Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 3 Şubat 2025'te bazı sosyal medya ve haber kanallarında sokak hayvanlarına ilişkin yer alan haber ve görüntüler üzerine gerekli idari ve hukuki sürecin ivedilikle başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Bu kapsamda, soruşturmanın selameti için idari ve hukuki süreç tamamlanıncaya kadar veteriner işleri müdürü ve ilgili personeller görevden uzaklaştırılmıştır. Sürecin şeffaf bir şekilde yürütüleceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verdi.
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