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        Erzincan'ın Refahiye ve Tercan ilçelerinde eğitime kar engeli

        Erzincan'ın Refahiye ve Tercan ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 7 Şubat'ta ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 23:03 Güncelleme: 06.02.2025 - 23:03
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        Erzincan'ın Refahiye ve Tercan ilçelerinde eğitime kar engeli
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        Erzincan'ın Refahiye ve Tercan ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 7 Şubat'ta ara verildi.

        Refahiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kentte bir süredir kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

        Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "Gece oluşabilecek buzlanma riski ile ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri için eğitim-öğretime İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 7 Şubat Cuma günü 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Tercan Kaymakamlığı ise yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yarın ilçede eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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