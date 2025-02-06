Erzincan'da AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partiden sosyal medyadaki paylaşımlara ortak tepki

Erzincan'da AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, sahipsiz köpeklerin öldürüldüğü iddialarına ilişkin sosyal medyada yayımlanan görüntülerin ardından paylaşılan yorumlara tepki gösterdi.

AK Parti İl Başkanı Alpay Kabadayı, CHP İl Başkanı Yalçın Tanrıverdi, MHP İl Başkanı Bilgehan Çağrı Özarslan ile İYİ Parti İl Başkanı Ümit Özker, Erzincan Gazeteciler Cemiyeti'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Sahipsiz köpeklerin öldürüldüğü iddialarına ilişkin sosyal medyada yayımlanan görüntülerin ardından yapılan yorumlara 4 partinin il başkanları tepki gösterdi.

Grup adına konuşan Kabadayı, son günlerde kentte yaşanan olayın büyük bir üzüntüye neden olduğunu söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten Kabadayı, "Erzincan halkı, tarih boyunca merhametiyle, vicdanıyla ve insan sevgisiyle tanınmış, her canlıya şefkatle yaklaşan bir toplumdur. Şehrimizde meydana gelen bu vahim olay, hiçbir Erzincanlının tasvip etmeyeceği bir hadisedir. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hızla soruşturma başlatılmıştır. Sorumluların tespit edilerek adaletin tecellisi için tüm süreç titizlikle devam etmektedir." diye konuştu.

- "Bu şehrin insanları iyiliği, sevgiyi, hayvanlara ve doğaya duyduğu saygıyı her fırsatta göstermiştir"

Kabadayı, sosyal medyadan Erzincanlılara yönelik küfür ve hakaretlerin kabul edilemez olduğunu dile getirerek, "Bu şehrin insanları iyiliği, sevgiyi, hayvanlara ve doğaya duyduğu saygıyı her fırsatta göstermiştir. Burada hiçbir Erzincanlının tasvip etmediği bir olay karşısında tüm Erzincan tek yürek olmuş, gereğinin yapılması için tüm hukuki mekanizmalar devreye sokulmuştur." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte tek beklentilerinin vicdan ve adaletin herkes için ortak değer olarak savunulması olduğunu anlatan Kabadayı, Erzincan'a yönelik öfke, saldırı ve hakaretleri kabul etmediklerini sözlerine ekledi.

Toplantıda Tanrıverdi, Özarslan ve Özker de konuşma yaparak konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.