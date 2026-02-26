Erzincan'da kar ulaşımda aksamalara neden oldu

Erzincan-Gümüşhane ve Erzincan-Sivas kara yollarında yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.



Kentin yüksek kesimlerinde akşam etkisini artıran kar yağışı, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ile Kızıldağ ve Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye geçitlerinde ulaşımı aksattı.



Yolda kalan araçların trafiği engellememesi için karayolları ve polis ekipleri, iş makinesi desteğiyle çalışma yaptı.



Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması da gerçekleştirdi.





Polis ekipleri, tır ve çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak, sürücülerden dinlenme tesislerinde bir süre bekleyip hava düzeldikten sonra yola devam etmelerini istedi.

