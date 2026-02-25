Canlı
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Haberleri

        Erzincan Belediyesinden ramazanda her gün bin kişiye iftar

        Erzincan Belediyesi, yaşlı, yalnız yaşayan ve ihtiyaç sahiplerine yönelik iftar yemeği geleneğini bu ramazanda da sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 22:16
        Erzincan Belediyesinden ramazanda her gün bin kişiye iftar

        Erzincan Belediyesi, yaşlı, yalnız yaşayan ve ihtiyaç sahiplerine yönelik iftar yemeği geleneğini bu ramazanda da sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularının en yoğun yaşandığı mübarek ayda, gönüllere dokunan hizmet anlayışıyla hareket edildiği ifade edildi.

        Açıklamada, her yıl ramazan ayında geleneksel olarak düzenlenen organizasyon kapsamında, belediye yemekhanesinde hazırlanan 3 çeşit yemek ve tatlıdan oluşan iftar menüsünün hijyen kurallarına uygun şekilde paketlendiği belirtildi.

        Bu ramazanda da ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarının boş bırakılmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Hazırlanan iftar yemekleri, belediye ekiplerimiz tarafından her gün yaklaşık bin vatandaşımızın evine, iftar saatinden önce teslim ediliyor. Böylece özellikle yaşlı, yalnız yaşayan ve ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin sofraları boş kalmıyor. Ramazan'ın bereketi ve huzuru her haneye taşınıyor.

        Yardımlaşma ve dayanışma kültürünün güçlü bir şekilde yaşatıldığı Erzincan'da gerçekleştirilen bu anlamlı hizmet, toplumda birlik ve beraberlik duygularını da pekiştiriyor. Ramazan ayının manevi atmosferi içerisinde yapılan bu çalışmalar, sadece sofraları değil, gönülleri de ısıtıyor."

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ise ramazan ayının rahmet, bereket ve paylaşma ayı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Hazırlanan iftar yemekleri büyük bir özenle ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Ramazan ayı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın güçlendiği müstesna bir zamandır. Bu ayda da hiçbir vatandaşımızın kendisini yalnız hissetmemesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

