Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 13'ü firari hükümlü 18 kişi yakalandı
Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 13'ü firari hükümlü 18 kişi yakalandı.
Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 13'ü firari hükümlü 18 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.
Yapılan denetim ve kontrollerde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.
Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.
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