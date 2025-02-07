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        Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 13'ü firari hükümlü 18 kişi yakalandı

        Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 13'ü firari hükümlü 18 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 14:13 Güncelleme: 07.02.2025 - 14:13
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        Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 13'ü firari hükümlü 18 kişi yakalandı
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        Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 13'ü firari hükümlü 18 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

        Yapılan denetim ve kontrollerde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.

        Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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