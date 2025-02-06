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        Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar etkili oldu

        Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı'da etkili olan karla, kent merkezleri beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 11:00 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:12
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        Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar etkili oldu
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        Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı'da etkili olan karla, kent merkezleri beyaza büründü.

        Erzincan kent merkezinde yağışın ardından vatandaşlar, araçlarının üzerindeki, belediye ekipleri ile esnaf da kaldırımlardaki karları temizledi.

        Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar nedeniyle, Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarında ulaşımın aksamaması için çalışma yürütülüyor.

        Yolda kalan ağır tonajlı araçlar ise karayolları ekiplerinin çalışmasıyla güvenli alana alındı. Ekiplerin bölgedeki kar küreme ve tuzlama çalışması da devam ediyor.

        Polis ekipleri, güzergahları kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        - Kars

        Kars'ta gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, şehir merkezini yeniden beyaza bürüdü.

        Kars-Digor kara yolunda kar ve tipi, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti.

        Sarıkamış ilçesinde de kar ve tipi, geceden bu yana aralıklarla etkisini sürdürdü. Vatandaşlar, araçlarının üzerinde, ev ve iş yerleri önünde biriken karları temizledi.

        Vatandaşlardan Furkan Turut, beklenen karın geldiğini belirterek, "Hem kar hem fırtına var, sabah arabalarımızın üzerini, iş yerlerimizin önünü temizledik. Kışımız yeni başladı." dedi.

        Sarıkamış Belediyesi ve karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

        - Ardahan ve Ağrı

        Ardahan'da etkili olan kar, çevreyi beyaza bürüdü. Yüksek kesimlerde ise yer yer tipi ve buzlanma görülüyor.

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde de kar yağışıyla cadde ve sokaklar yeniden beyaza büründü.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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