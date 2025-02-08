Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Şüpheli E.Ö, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda E.Ö’nün ev ve iş yerinde yaptığı aramalarda, bir miktar uyuşturucu, 31 sentetik ecza hapı ve av tüfeği ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yürüttü.

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