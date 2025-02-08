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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da ev ve iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 12:23 Güncelleme: 08.02.2025 - 12:23
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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Erzincan'da ev ve iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda E.Ö’nün ev ve iş yerinde yaptığı aramalarda, bir miktar uyuşturucu, 31 sentetik ecza hapı ve av tüfeği ele geçirdi.

        Şüpheli E.Ö, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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