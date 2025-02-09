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        Erzincan'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı

        Erzincan'da terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 13:06 Güncelleme: 09.02.2025 - 13:15
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        Erzincan'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı
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        Erzincan'da terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, sosyal medya hesaplarından terör örgütü DHKP/C ile TKP/ML'nin propagandasını yapan 4 şüpheliyi tespit etti.

        Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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