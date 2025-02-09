Erzincan'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı

Ekipler, sosyal medya hesaplarından terör örgütü DHKP/C ile TKP/ML'nin propagandasını yapan 4 şüpheliyi tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

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