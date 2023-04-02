Erzincan'da amatör maç sırasında tribünde arbede yaşandı, 5 kişi gözaltına alındı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan 1. Amatör Küme'de Erzincan Gençler Birliğispor ile Tercan 17 Şubatspor arasında oynanan çeyrek final rövanş maçı sırasında taraftarlar arasında çıkan arbede sonrası 5 kişi gözaltına alındı.



Erzincan Merkez Ulalar Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmada Tercan 17 Şubatspor, Erzincan Gençler Birliğispor'u 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Maçın son dakikalarında tribünlerde taraftarlar arasında arbede çıktı. Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından sahada da futbolcular arasında sözlü tartışma yaşandı.

Polis ekipleri, yaşanan arbede sonrası olay çıkardığı iddia edilen 5 kişiyi gözaltına aldı.

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