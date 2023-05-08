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Erzincan'daki Kemaliye-Dutluca tünelleri inşaat çalışmaları devam ediyor

AA

Erzincan'daki Kemaliye-Dutluca tünelleri inşaat çalışmaları devam ediyor

ERZİNCAN (AA) - Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan kuzey-güney koridoru bağlantı yolu üzerinde bulunan Erzincan'daki Kemaliye-Dutluca tünellerinin inşaat çalışmaları devam ediyor.

AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır ile AK Parti Erzincan milletvekili adayı Mehmet Cavit Şireci, Refahiye, İliç, Kemaliye ile Malatya-Arapgir yolu projesi kapsamında Kemaliye-Dutluca Tünelleri şantiyesinde incelemede bulundu.

Proje hakkında yetkililerden bilgi alan heyet, daha sonra yapımına devam edilen tüneller bölgesini ziyaret etti.

Karaman, burada yaptığı açıklamada, şantiyenin Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan kuzey-güney hattının bir parçası olduğunu söyledi.

Projenin önemini vurgulayan Karaman, "Kemaliye-Dutluca yolu 44 kilometrelik bir hat. Tüneller açıldığında, 6 tünel 1 viyadükle birlikte kara yolu 21 kilometreye düşecek ve yol 23 kilometre kısalacak. 75 dakikalık yolu 15 dakikaya indirecek bir proje. Buranın dışında Sünebeli Tüneli de devam ediyor." dedi.

Proje bedelinin 10 milyar lira olduğunu bildiren Karaman, şunları kaydetti:

"Kemaliye-Erzincan bağlantısına da alternatif olacak. Bu yol 2 yıl içinde bitecek. Kemaliye'de başka projelerimiz de var. Doğalgaz da en kısa sürede ilçeye ulaşacak. Bu yol, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve Sayın Binali Yıldırım'ın çabası ile projelendirilmiştir. Kendilerine ve bu projede imzası olan Ulaştırma Bakanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum."

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