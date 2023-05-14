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Ahıska Türkleri öz vatanlarında oy kullandı

AA

Ahıska Türkleri öz vatanlarında oy kullandı

ERZİNCAN (AA) - Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde öz vatanlarında oy kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilerek ilçeye yerleştirilen Ahıska Türkleri, Mimarsinan, Muhsin Yazıcıoğlu ve Yavuzselim mahalleleri ile Bayırbağ köyünde kendileri için yaptırılan TOKİ konutlarında yaşamlarını sürdürüyor.

Türk vatandaşlığına geçen 2 bin 888 Ahıska Türkü'nden yaklaşık 1500'ü, bulundukları mahallelerde sandık başına giderek oy kullandı.

Yunusemre Mahallesi Muhtarı Elmira Elisegil, AA muhabirine, Ahıska Türkleri olarak öz vatanlarında oy kullanmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bütün Türklerin huzur için oy kullandığını ifade eden Elisegil, "Şu ana kadar çok şükür herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Biz de burada görevliyiz. İnşallah hayırlısı olur. Oy kullanmak için yurt dışından gelen Ahıska Türklerimiz de var. Hatta konsolosluğa giderek oy kullanan bazı vatandaşlarımız da oldu." dedi.

Ahıska Türklerinden Güldane Merda ise oy kullanmak için sandığa geldiğini belirterek, "Allah devletimizden razı olsun. Öz vatanımızda oy kullandığımız için çok mutluyum. Bunu kelimelerle ifade etmek bile mümkün değil. Bizler bugüne kadar hiç böyle şeyler görmedik. Şükürler olsun Rabbime. Bizlere daima böyle güzellikler ve iyilikler nasip etsin." diye konuştu.

63 yaşındaki Sait Mirza da oyunu erken saatte kullandığını dile getirerek seçimin vatana ve millete "hayırlı" olmasını diledi.

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