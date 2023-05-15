Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Ejder T'nin kullandığı 06 CDF 285 plakalı otomobil, Erzincan-Refahiye kara yolunun Kova köyü yakınlarında akaryakıt istasyonuna dönmek istediği sırada aynı istikamette seyir halinde bulunan Ahmet Y. (47) idaresindeki 24 ABC 921 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Ahmet Y. ile C.T. (31), H.T. (47), Y.T (2), G.T. (8) ve E.T. (10) yaralandı.



Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.





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