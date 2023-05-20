Erzincan'da doğa yürüyüşünde kaybolan iki kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan Refahiye ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken kaybolan iki kişinin bulunması için arama çalışması yapılıyor.

İlçeye bağlı Kadıköy ile Tülüköy deresi arasında doğa yürüyüşü yapan Onur P. (35) ile Murat A'dan (45) haber alamayan arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

Kaybolan vatandaşların bulunması için bölgeye jandarma komando timleri, arama kurtarma ve suç araştırma ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Arama çalışmalarına başlayan ekiplere, bölgede bulunan vatandaşlar da destek veriyor.





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