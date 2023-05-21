Erzincan'da doğa yürüyüşünde kaybolan 2 kişi bulundu

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ERZİNCAN (AA) - Refahiye ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken kaybolan iki kişi, jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin araması sonucu bulundu.

Kadıköy ile Tülüköy deresi arasında dün öğleden sonra doğa yürüyüşü yapan Onur P. (35) ile Murat A'dan (45) haber alınamayınca, arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine, bölgeye intikal eden jandarma komando timleri, UMKE, 112 Acil Servis ve AFAD ekiplerince başlatılan çalışma devam etti.

Sabahın ilk ışıklarına kadar termal kamerayla bölgeyi tarayan ekipler, gündüz de drone destekli arama yaptı.

Ekipler, kayıp iki kişiye Tülüköyü bölgesindeki dere yatağında ulaştı.

Alandan çıkarılan ve sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen vatandaşlar, ambulansla Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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