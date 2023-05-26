Erzincan Valisi Mehmet Makas, Kemah ilçesindeki üs bölgelerini ziyaret etti

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan Valisi Mehmet Makas, Kemah ilçesinde bulunan üs bölgelerinde incelemeler yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Makas, Kemah Kaymakamı Ümit Gürsançtı, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı ve İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ile yol uygulama noktası ile ilçede bulunan üs noktalarını ziyaret etti.

İlçede bulunan 1600 rakımlı dağlardaki mevzileri gezen ve buradaki güvenlik güçleriyle bir süre görüşen Makas, Mehmetçik'ten kullandıkları araçlar ile bölgedeki faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla sınır dışında ve içerisinde güvenlik güçleri tarafından başarılı operasyonlar yapıldığını belirten Makas, "Ülkemizin bütünlüğü, milletimizin selameti için kar kış, yağmur çamur, gece gündüz demeden, 24 saat gözünüzü kırpmadan her zaman ayaktasınız. Askerimize, polisimize, jandarmamıza, korucularımıza başarı ve kolaylıklar diliyorum. Allah'ım sizlere güç kuvvet versin." ifadelerini kullandı.

Vali Makas, yaptığı ziyaretler esnasında karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti.

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