Erzincan'da trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da iki trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mehmet O'nun kullandığı 35 BGK 238 plakalı kamyonet, Sivas-Refahiye kara yolu Akmeşe mevkisinde şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü ile O.T. ambulansa Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bahattin G. idaresindeki 24 DV 441 plakalı otomobil, Sivas-Refahiye kara yolu Salur Köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile S.G, ambulansla aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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