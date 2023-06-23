Erzincan'da "44. Uluslararası Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği" başladı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bu yıl 44'üncüsü düzenlenen "Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri" başladı.

Erzincan Valiliği himayelerinde Kaymakamlık, belediye ile Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfının (KEMAV) düzenlediği şenliğin açılış programında, ilk olarak ilçedeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan etkinlikler kapsamında, Kemaliye Şehir Kulübü'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Programa Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Kemaliye Kaymakamı İlhan Kayatürk, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, KEMAV Başkanı Mustafa Ferudun Çelikmen, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Açılış programında bir konuşma yapan Vali Makas, şenliklerin ilçeye ve kente hayırlı olması dileklerinde bulunarak bütün çalışmaların kökünde "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarının yattığını belirtti.

Kemaliye'nin kadim bir şehir olduğunun altını çizen Makas, şunları kaydetti:

"Kemaliye, bizim için tarih kokan, kültür kokan bir ilçemiz. Medeniyetimizin ulaşmış olduğu en üst düzeyin göstergesi olan bir ilçemiz. Bu mümtaz şehri biz daha da yukarıya nasıl taşırız, ne yapabiliriz, hep onun derdi ile dertleniyoruz. Kemaliye’nin gelecekte bir Safranbolu, bir Beypazarı olacağına canı gönülden inanıyorum. Ama buna burada sadece KEMAV’ın, Belediyenin, Kaymakamlığın inanması yetmez. Buna tüm halkın inanması gerekiyor. Gün geçtikçe görüyoruz ki Kemaliye halkı da buna inanıyor, destek veriyor. Temennimiz ve duamız odur ki Kemaliye tez zamanda hem kültür hem turizm hem de doğa sporları alanında hak ettiği yere gelebilsin, hak ettiği destekleri alabilsin."

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyelerince dikey kilometre koşusunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Vali Makas, daha sonra beraberindekilerle ilçe esnafını ziyaret ederek, onlarla bir süre sohbet etti.

Üç gün sürecek şenlikler kapsamında, dağ bisikleti yarışı, "Demir Yol" adı verilen ve 517 demir basamaktan oluşan "Via Ferrata" parkur tırmanışı ile dikey kilometre koşusu ve çeşitli su sporları yapılacak.

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