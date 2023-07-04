Başbağlar katliamının acısı 30 yıldır dinmiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başbağlar katliamının acısı 30 yıldır dinmiyor

AA

Başbağlar katliamının acısı 30 yıldır dinmiyor

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 30 yıl önce 33 sivilin teröristlerce katledildiği hain saldırının acısı yüreklerdeki tazeliğini koruyor.

Kent merkezine 220 kilometre uzaklıktaki Başbağlar köyünde, 5 Temmuz 1993 akşamı PKK'lı teröristler, kadınları derede topladıktan sonra evleri yağmalayıp para, altın ve değerli eşyaları alarak tüm evleri ateşe verdi.

Yapılan zulme karşı çıkan 5 kişiyi de evlerde ateşe vererek öldüren teröristler, akşam namazını kılıp camiden çıkan 28 erkeği de köy meydanında topladı. Burada bir süre örgüt propagandası yapan teröristler, daha sonra bu kişileri de kurşuna dizdi. Olaydan sonra bölgede yapılan incelemede yüzlerce boş kovan bulundu.

- 33 sivil köyde yarın anılacak

Hain saldırının acısı yüreklerdeki tazeliğini koruyor. Başbağlar'da katledilen 33 sivil, yarın köyde anılacak.

Başbağlar katliamına ait izler, köydeki kültürevinde sergileniyor.

Katliamdan yaralı kurtulanlardan hayatta kalan tek kişi olan Başbağlar köyü muhtarı Ali Akarpınar, AA muhabirine, Başbağlar'ın 5 Temmuz 1993'te büyük bir katliama, yangına, talana uğradığını söyledi.

Katliamın üzerinden 30 yıl geçse de acılarının aynı şekilde devam ettiğini belirten Akarpınar, "Başbağlar köyündeki çoğunluğu yaşlı olan insanlar öldürüldü, bunların 5'i de evlerinde diri diri yakıldı. 197 hane, cami, okul ve köyevi dahil olmak üzere önce talan yapıldı, ardından yakıldı. 30 yıldır biz bu acıyı yaşıyoruz." dedi.

Akarpınar, mahkemelerde katliamın katillerini aradıklarını, en son 2021'de Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yeni bir soruşturma başlatıldığını, bir yıllık soruşturma sürecinin ardından 20'si firari 21 sanık hakkında dava açıldığını belirterek, "Bu 20 sanık eğer hayatta ise lütfen bir an önce yakalanıp adalet önünde hesap versinler." diye konuştu.

- "Her taraf yangın yeriydi"

Katliamda yakınlarını kaybeden Zülfikar Parto ise 5 Temmuz günü köyde bulunmadığını dile getirerek, "Ben olaydan sonra köye geldim. Katliamda birinci ve ikinci derece akrabalarımı kaybettim. Gerçekten çok kötü bir manzara ile karşılaştık. Her taraf yangın yeriydi. İnsanlarımız şehit edilmişti. Her taraf kan içerisindeydi. Allah bir daha böyle bir felaketi Türk milletine göstermesin. Gerçekten büyük bir katliamla karşılaştık." ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden Mehmet Aydın da "Teröristler akşam saatlerinde köye gelerek camide bulunan bütün insanları topluyor, propaganda yapacaklarını söylüyor. Herkesi bir araya topladıktan sonra bir haber geliyor ve ateş etmeye başlıyorlar. Birçok insanımızı öldürüyorlar, bazıları ise yaralı olarak kurtuluyor." dedi.

- "Babamı, abimi ve teyzemin oğlunu kaybettim"

Ayşegül Aydın ise "Köyde yaşanan katliamı sabah namazı vaktinde haber aldık. Yaşanan katliam sonrası gördüğüm manzarayı anlatamam. Yaşayan bilir ancak. Her şey çok kötüydü. Babamı, abimi ve teyzemin oğlunu kaybettim. Şehit edilenlerin hepsi bizlerin uzak ve yakından akrabamızdı." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan'da jandarma çeşitli suçlardan aranan 149 şüpheliyi yakaladı
YEREL HABERLER Erzincan'da jandarma çeşitli suçlardan aranan 149 ...
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Erzincan'da cami açılışına katıldı:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Erzincan'da ...
Motosikleti ile karlı dağlara çıktı, kayak yaparak indi
YEREL HABERLER Motosikleti ile karlı dağlara çıktı, kayak yaparak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.