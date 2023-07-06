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        Erzincan Valisi Makas, operasyon bölgelerinde inceleme yaptı

        AA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 20:48
        Erzincan Valisi Makas, operasyon bölgelerinde inceleme yaptı

        ERZİNCAN (AA) - Erzincan Valisi Mehmet Makas, terör örgütü PKK'ya yönelik Kemah ilçesi kırsalında 2 bin 800 rakımda yürütülen operasyonları yerinde takip etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Makas, Kemah ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonların yapıldığı bölgeye gitti.

        Jandarma ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucularının katılımıyla yürütülen geniş kapsamlı operasyona ilişkin güvenlik güçleriyle görüşen Makas, ekiplere başarılar diledi.

        Kara yolu ulaşımının bulunmadığı 2 bin 800 rakımlı bölgelerde yürütülen operasyonlar hakkında bilgi alan Makas, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için aslan parçalarımız gece gündüz demeden ulaşımın bulunmadığı sarp arazilerde görev yapıyorlar. Askerimize, polisimize, korucularımıza bu geniş kapsamlı operasyonda başarı ve kolaylıklar diliyorum. Rabbim tüm kahramanlarımıza güç, kuvvet versin." dedi.

        Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Erzincan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı ve Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'un da katıldığı operasyonda Erzurum, Erzincan ve Tunceli ilinden gelen jandarma ekiplerinin yanı sıra Erzincan özel harekat polisleri de görev alıyor.

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