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        Erzincan'da dağlık alanda araçlarıyla mahsur kalan 5 kişiyi AFAD ekibi kurtardı

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        Giriş: 09.07.2023 - 22:32
        Erzincan'da dağlık alanda araçlarıyla mahsur kalan 5 kişiyi AFAD ekibi kurtardı

        ERZİNCAN (AA) - Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde dağlık alanda araçları ile mahsur kalan 1’i çocuk 5 kişi, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

        İlçedeki dağlık alanda bulunan Aygır Gölü’ne gezmek için giden bir grup vatandaş, sağanak yağışın ardından araçlarıyla çamura saplanarak mahsur kaldı.

        Vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.

        Bölgeye giden AFAD ve jandarma ekipleri mahsur kalan 5 kişiyi kurtarıp ilçe merkezine götürdü.

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