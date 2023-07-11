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        Erzincan'da otomobil şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 19:29
        Erzincan'da otomobil şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı

        ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da şarampole devrilen araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        S.Ç'nin (34) kullandığı 06 AS 5348 plakalı otomobil, Erzincan-Refahiye kara yolu Sakaltutan mevkisinde şarampole devrildi.

        Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

        Yaralanan sürücü ile eşi F.Ç. (31), çocukları E.Z.Ç. (4) ve M.T.Ç. (5) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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