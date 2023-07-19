Erzincan'da sıcaktan bunalanlar Dumanlı Tabiat Parkı'nda serinliyor

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'daki Dumanlı Tabiat Parkı, şehir stresinden ve bunaltıcı sıcaklardan uzaklaşıp doğada vakit geçirmek isteyenlerin uğrak yeri oluyor.

Kent merkezine 70 kilometre uzaklıkta bulunan Refahiye ilçesindeki 8 bin 964 hektarlık alan üzerinde yer alan bölge, 2017 yılında Türkiye'nin 219'uncu tabiat parkı ilan edildi.

Sarıçam ormanları, akarsuları ve gölleri ile her mevsim doğa tutkunlarının ilgisini çeken tabiat parkı, son günlerde artan sıcaklıklar nedeniyle şehirden uzaklaşıp serin havada zaman geçirmek isteyen aileleri ağırlıyor.

Bölge, ziyaretçilerine yürüyüş, spor, piknik ile karavan veya çadır kampı imkanı sunuyor.

- 100'ün üzerinde endemik bitki türü bulunuyor

Türkiye'nin birçok noktasından ziyaretçi ağırlayan parkta, 100'ün üzerinde endemik bitki türü yer alıyor.

Karaman’dan gelen ziyaretçilerden Mesut Can, AA muhabirine, Dumanlı'nın beklediklerinden çok daha güzel, doğa harikası bir yer olduğunu söyledi.

Yeşilin her tonunu Dumanlı Yaylası'nda görmenin mümkün olduğunu ifade eden Can, şöyle konuştu:

"Birçok ilde milli park gezdim, bu kadar geniş, büyük ve çocuklar için eğlenceli bir park nadirdir. Doğası çok güzel, su olan ve ormanlık bir yer. Şehirlerin o boğucu, betonarme ve stresli ortamından kurtulmak için burası harika bir fırsat. Yolu çok kolay, ulaşımı rahat, bu tür yerlerde ulaşım insanları caydırabilir. İlçe merkezine uzak değil, mesafesi de yakın. Biz çok eğleniyoruz, halen gezmekle bitiremedik. Şehrin o bunaltıcı havasından uzaklaşıp, biraz rahatlamak isteyen ve doğayla iç içe olmak isteyen herkese burayı tavsiye ediyorum."

- "Buraları korumak gerekiyor"

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hüsrev Akın ise fırsat buldukça Dumanlı Tabiat Parkı'na gelmeye çalıştıklarını anlattı.

Tabiat parkında teknolojiden uzak, izole bir yaşam alanının bulunduğunu belirten Akın, "Gelip bir, iki gün burada dinlenip gidiyoruz. Buraları korumak gerekiyor. İnsanların biraz daha dikkatli olması, etrafını bulduğu gibi tertemiz bırakması, aslında bizim kampseverler olarak istirhamımız. Bu konu bizim için çok önemli çünkü buraları bir daha geriye getirmemiz mümkün değil. Bir tane tabiat parkımız var, ona da sahip çıkmak bize düşüyor." diye konuştu.

Sivas’tan ailesi ile gelen Emine Koçak da ilk kez Dumanlı Tabiat Parkı’nı ziyarete geldiklerini ifade ederek, "Yaz sıcaklarında buraya gelmek keyifli ve çok eğlenceli. Gençlerimizin ve büyüklerimizin tercih edecekleri güzel bir yer." dedi.