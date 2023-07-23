Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Erzincan'da derede akıntıya kapılan kişi boğuldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 15:03
        Erzincan'da derede akıntıya kapılan kişi boğuldu

        ERZİNCAN (AA) – Erzincan Tercan ilçesinde dereye düşen terliğini almak için suya girip akıntıya kapılan kişi boğuldu.

        Tercan ilçesinin Beşkaya Köyü’ne İzmir’den tatil için gelen Gazi Yıldız (68), köye yakın bulunan dere kenarında yürüdüğü sırada terliğini suya kaptırdı.

        Terliği almak için suya giren Yıldız, aniden dengesini kaybederek akıntıya kapıldı.

        Babasının akıntıya kapılarak sürüklendiğini fark eden kızı ve çevredeki vatandaşlar, Yıldız’ı sudan çıkardı.

        Çevredekiler daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gazi Yıldız’ı Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Yıldız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        Rodos'taki orman yangını devam ediyor
        Rodos'taki orman yangını devam ediyor
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        Kavurucu sıcaklar devam ediyor!
        Kavurucu sıcaklar devam ediyor!
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!

        Benzer Haberler

        Erzincan Emniyet Müdürlüğü filosuna katılan 40 yeni araç hizmete girdi
        Erzincan Emniyet Müdürlüğü filosuna katılan 40 yeni araç hizmete girdi
        Kemah tuzu üreticileri bunaltıcı sıcaklarda mesai yapıyor
        Kemah tuzu üreticileri bunaltıcı sıcaklarda mesai yapıyor
        Erzincan'da vatandaşları kargaların saldırısından itfaiye ekipleri kurtardı
        Erzincan'da vatandaşları kargaların saldırısından itfaiye ekipleri kurtardı
        Erzincan'da sıcaktan bunalanlar Dumanlı Tabiat Parkı'nda serinliyor
        Erzincan'da sıcaktan bunalanlar Dumanlı Tabiat Parkı'nda serinliyor
        Erzincan'da 78 düzensiz göçmen ve aranan 27 şüpheli yakalandı
        Erzincan'da 78 düzensiz göçmen ve aranan 27 şüpheli yakalandı
        Erzincan'da muharrem ayında her akşam oruç açma yemeği verilecek
        Erzincan'da muharrem ayında her akşam oruç açma yemeği verilecek