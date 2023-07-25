Erzincan'da patos makinesine ayağını kaptıran kişi yaralandı
Erzincan'ın Tercan ilçesinde ayağını patos makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı.
ERZİNCAN (AA) - Erzincan’ın Tercan ilçesinde ayağını patos makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı.
Mercan Beldesi’nde tarlada hasat yaban 54 yaşındaki Şakip A, patos makinasına ayağını kaptırdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Şakip A’yı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.