Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 11:05
        Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        İ.P'nin (37) kullandığı 34 DG 2342 plakalı otomobil, Erzincan-Refahiye kara yolu Sakaltutan mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile araçtaki H.P. (3), M.P. (12), E.N.Ş. (16) ile H.P (34), Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İçişleri açıkladı! İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında 2 terörist yakalandı
        İçişleri açıkladı! İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında 2 terörist yakalandı
        Prof. Naci Görür: Bardağı taşıran son damla olabilir
        Prof. Naci Görür: Bardağı taşıran son damla olabilir
        Trafik magandaları dehşet saçtı!
        Trafik magandaları dehşet saçtı!
        "Santrforun kadar konuşursun!"
        "Santrforun kadar konuşursun!"
        65 yaş üstü için uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler
        65 yaş üstü için uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar zirve yapabilir
        Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar zirve yapabilir
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Afganistan'da güzellik salonları kapandı: Binlerce kadın işsiz kaldı
        Afganistan'da güzellik salonları kapandı: Binlerce kadın işsiz kaldı
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Yargıtay’dan personel servisi kararı
        Yargıtay’dan personel servisi kararı
        Obama çiftinin aşçısı gölde ölü bulundu
        Obama çiftinin aşçısı gölde ölü bulundu
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Bir yanda orman yangınları bir yanda fırtına!
        Bir yanda orman yangınları bir yanda fırtına!
        Bugün tüm gözler Fed'de
        Bugün tüm gözler Fed'de
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        Apple logolu ayakkabı, 50 bin dolara açık artırmada
        Apple logolu ayakkabı, 50 bin dolara açık artırmada
        "Uzun zamandır beraberiz"
        "Uzun zamandır beraberiz"
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği

        Benzer Haberler

        Erzincan'da patos makinesine ayağını kaptıran kişi yaralandı
        Erzincan'da patos makinesine ayağını kaptıran kişi yaralandı
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Erzincan'da ziyaretlerde bulundu
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Erzincan'da ziyaretlerde bulundu
        Erzincan'da devrilen traktörün altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Erzincan'da devrilen traktörün altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Erzincan'da av tüfeği kazara ateş alan çoban öldü
        Erzincan'da av tüfeği kazara ateş alan çoban öldü
        Erzincan'da derede akıntıya kapılan kişi boğuldu
        Erzincan'da derede akıntıya kapılan kişi boğuldu
        Erzincan Emniyet Müdürlüğü filosuna katılan 40 yeni araç hizmete girdi
        Erzincan Emniyet Müdürlüğü filosuna katılan 40 yeni araç hizmete girdi