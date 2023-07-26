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        Erzincan'da patoz makinesine ayağını kaptıran kişi hayatını kaybetti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 11:34
        Erzincan'da patoz makinesine ayağını kaptıran kişi hayatını kaybetti

        ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da patoz makinesine ayağını kaptırarak ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesinde dün hububat hasadı sırasında ayağını patoz makinesine kaptıran 54 yaşındaki Şakip A, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

        Şakip A, ameliyat sonrası tedaviye alındığı yoğun bakım servisinde kurtarılamadı.

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