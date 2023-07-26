Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Erzincan'da dağda ayağı kırılan kadının yardımına UMKE ve AFAD ekipleri yetişti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 14:43
        Erzincan'da dağda ayağı kırılan kadının yardımına UMKE ve AFAD ekipleri yetişti

        ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemah ilçesinde dağlık arazide piknik yaparken ayağı kırılan kadın, UMKE ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Bozoğlak köyü mevkisinde pikniğe giden Songül B'nin dağlık arazide ayağının kırılması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak sağlık ve jandarma ekiplerinden yardım istedi.

        Bölgeye gelen AFAD ve UMKE ekipleri, yaptıkları ortak çalışma sonucu yaralı kadını engebeli arazide 2 kilometre taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Vize şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı!
        Vize şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı!
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemide yangın çıktı!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemide yangın çıktı!
        Cani adamın darp ettiği kadın konuştu
        Cani adamın darp ettiği kadın konuştu
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        "Santrforun kadar konuşursun!"
        "Santrforun kadar konuşursun!"
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan toplantı sonrası açıklama
        Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan toplantı sonrası açıklama
        İşte büyüleyen değişim!
        İşte büyüleyen değişim!
        Polis memuru komşusunu öldürdü
        Polis memuru komşusunu öldürdü
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        "Uzun zamandır beraberiz"
        "Uzun zamandır beraberiz"
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        "Yapay zekâ zirve yapacak"

        Benzer Haberler

        Erzincan'da patoz makinesine ayağını kaptıran kişi hayatını kaybetti
        Erzincan'da patoz makinesine ayağını kaptıran kişi hayatını kaybetti
        Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Erzincan'da patos makinesine ayağını kaptıran kişi yaralandı
        Erzincan'da patos makinesine ayağını kaptıran kişi yaralandı
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Erzincan'da ziyaretlerde bulundu
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Erzincan'da ziyaretlerde bulundu
        Erzincan'da devrilen traktörün altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Erzincan'da devrilen traktörün altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Erzincan'da av tüfeği kazara ateş alan çoban öldü
        Erzincan'da av tüfeği kazara ateş alan çoban öldü