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        Erzincan'da traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 19:18
        Erzincan'da traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

        ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, traktörün altında kalan kadın yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sıralı köyünde, C.K. (58), 58 ZD 861 plakalı traktörüyle otları samanlığa boşaltmak için geri geldiği sırada, aracın arkasında bulunan Hatice K. (83) traktörün altında kaldı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hatice K'nin, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından Hatice K'nin cenazesi, Refahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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