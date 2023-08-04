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        Erzincan'da devrilen zift yüklü tankerin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 14:01
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        Erzincan'da devrilen zift yüklü tankerin sürücüsü yaralandı
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        ERZİNCAN (AA) - Erzincan’ın Tercan ilçesinde devrilen zift yüklü tankerin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

        F.T. idaresindeki 72 DU 566 plakalı zift yüklü tanker, Erzurum-Erzincan kara yolu Yaylacık mevkiinde devrildi. F.T'nin yaralandığı olayda devrilen tankerdeki zift yola saçıldı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesiyle bölgeye, polis, jandarma, AFAD, itfaiye, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan tanker sürücüsü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tercan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Olay nedeniyle jandarma ve polis ekipleri yolu bir süre trafiğe kapattı. Kazadan dolayı yolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

        Karayolları ekiplerinin yoldaki zift üzerine toprak atmasıyla ulaşım kontrollü olarak yeniden sağlandı.

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