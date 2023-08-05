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        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Erzincan konvoyundaki kazada 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 15:32
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        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Erzincan konvoyundaki kazada 2 kişi yaralandı
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        ERZİNCAN (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erzincan’daki konvoyunda meydana gelen trafik kazasında, biri basın mensubu 2 kişi yaralandı.

        Bazı programlara katılmak üzere Erzincan’a gelen Kılıçdaroğlu’nun bulunduğu konvoyda, Tercan ilçesine geçiş sırasında 5 aracın karıştığı kaza meydana geldi.

        Tunceli yol ayırımında yaşanan kazada, 1’i basın mensubu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

        Çevik kuvvet minibüsü ile basın aracının da karıştığı kazada, 5 araçta hasar oluştu.

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