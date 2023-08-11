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        Erzincan'da tarihi eser niteliğinde 290 sikke ve obje ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 16:37
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        Erzincan'da tarihi eser niteliğinde 290 sikke ve obje ele geçirildi
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        ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da tarihi eser niteliği taşıyan 290 sikke ve obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı" ile "göçmen kaçakçılığı" suçlarının önlenmesi kapsamında kent merkezi, Üzümlü ve İliç ilçelerinde operasyon yaptı.

        Operasyonlarda 239 sikke, 9 kolye, 7 yüzük, 3 metal haç, 3 hayvan figürü, bir kılıç, 2 kama, 2 kama muhafazası, 24 muhtelif tarihi obje olmak üzere toplam 290 tarihi eser, bir tabanca, şarjör ve tabanca fişeği ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

        Üzümlü ve İliç ilçelerinde ekiplerin yaptıkları çalışmalarda ise 8 düzensiz göçmen ve insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı.

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