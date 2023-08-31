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        Erzincan'daki taşkında balçığa saplanan arı kuşları kurtarıldı

        Erzincan'da sağanak nedeniyle meydana gelen taşkının ardından balçığa saplanan 3 arı kuşu bakımlarının ardından doğaya bırakılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 10:52 Güncelleme: 31.08.2023 - 11:09
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        Erzincan'daki taşkında balçığa saplanan arı kuşları kurtarıldı
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        ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da sağanak nedeniyle meydana gelen taşkının ardından balçığa saplanan 3 arı kuşu bakımlarının ardından doğaya bırakılacak.

        Üzümlü Deresi'nin iki gün önce taşması sonucu bazı evlerin bahçelerinin ve yolların çamurla kaplandığı Üzümlü ilçesindeki temizlik çalışmaları devam ediyor.

        Fatih Mahallesi'ndeki evinin yanında sürdürülen çalışmaları izlerken 3 arı kuşunun balçığa saplandığını gören Celal Özdemir, çizmelerini giyerek çamurlu bölgeye girdi.

        Özdemir, buradaki arı kuşlarını tek tek çıkardıktan sonra görevliler yardımıyla suyla temizledi.

        Kuşların bakımını yapmak için evine götüren Özdemir, gazetecilere, evinin kenarında temizlik çalışmaları yürütüldüğü sırada arı kuşlarını fark ettiğini belirterek, "Ben de kuşları kurtardım, yıkadım ve temizliğini yaptım. Kurutup doğaya salacağım." dedi.

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