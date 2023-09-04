Kemaliye'nin lök tatlısı tescil edildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın turistik ilçesi Kemaliye'de üretilen ve eski dönemlerde saraylarda padişahlara ikram edilen lök tatlısı tescillendi.

Kuru dut ve cevizle yapılan, eski dönemlerde saraylarda padişahlara ikram edilmesi nedeniyle "padişah tatlısı" olarak da adlandırılan lök tatlısının tescili için bu yılın ocak ayında Kemaliye Belediyesince Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru sonuçlandı.

Yöreye özgü tatlı, "Kemaliye Lök Tatlısı / Eğin Lök Tatlısı" adıyla coğrafi işaret aldı.

Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yöreye özgü lök tatlısının tescillendiğini belirterek, "Kemaliye Belediye Başkanlığı olarak ilçemizin tanıtımını, marka değerini, üretim ve istihdamını artırmak için yaptığımız çalışmalarımız ile bir ürünümüze daha coğrafi işaret almış bulunmaktayız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.