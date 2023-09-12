Erzincan'da 5 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı
Erzincan'ın Tercan ilçesinde 3'ü çocuk 5 düzensiz göçmen yakalandı, otobüs şoförü ve muavini gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik denetimleri sürdürüyor.
Ekipler, durdurdukları yolcu otobüsünde, Afgan uyruklu 3'ü çocuk 5 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenlerde sahte İran pasaportu ele geçirildi.
"Resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 göçmen hakkında işlem yapıldı.
Otobüsün şoförü H.Ç. ve muavini C.M. "göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan gözaltına alındı.