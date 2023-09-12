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        Erzincan'da 5 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı

        Erzincan'ın Tercan ilçesinde 3'ü çocuk 5 düzensiz göçmen yakalandı, otobüs şoförü ve muavini gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 11:24 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:35
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        Erzincan'da 5 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı
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        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik denetimleri sürdürüyor.

        Ekipler, durdurdukları yolcu otobüsünde, Afgan uyruklu 3'ü çocuk 5 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenlerde sahte İran pasaportu ele geçirildi.

        "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 göçmen hakkında işlem yapıldı.

        Otobüsün şoförü H.Ç. ve muavini C.M. "göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan gözaltına alındı.

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