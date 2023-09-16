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        Erzincan'da 4 iş yerinden hırsızlık yapan ve otomobil çalan kişi aynı gün yakalandı

        Erzincan'da 4 farklı iş yerinden hırsızlık yapıp otomobil de çalan zanlı, polis ekiplerince aynı gün yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 13:20 Güncelleme: 16.09.2023 - 13:20
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        Erzincan'da 4 iş yerinden hırsızlık yapan ve otomobil çalan kişi aynı gün yakalandı
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        Erzincan'da 4 farklı iş yerinden hırsızlık yapıp otomobil de çalan zanlı, polis ekiplerince aynı gün yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ekipler kent merkezinden 4 iş yeri hırsızlığı ile 24 plakalı bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık yapılan iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemesi sonrası, olayı gerçekleştiren zanlının H.Ö olduğunu tespit etti.

        Ekipler Çayırlı İlçe Emniyet Amirliği ile yaptıkları ortak operasyonda, H.Ö'yü aynı gün çaldığı otomobil ile yakalayarak gözaltına aldı.

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