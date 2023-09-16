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        Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü

        –Erzincan'ın Refahiye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 23:31 Güncelleme: 16.09.2023 - 23:40
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        Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü
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        –Erzincan'ın Refahiye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        F.Ö'nün kullandığı 52 FM 593 plakalı otomobil Erzincan-Refahiye kara yolu Kova köyü yakınlarında İlhan Batman idaresindeki 34 DRT 845 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, belirtilen adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Batman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan diğer sürücü F.Ö ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

        Burada tedavi altına alınan F.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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