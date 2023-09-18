Erzincan'da kayalıklarda mahsur kalan kişi, ekiplerin ortak çalışmasıyla kurtarıldı
Erzincan'ın İliç ilçesinde, doğa yürüyüşü için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan kişi kurtarıldı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde, doğa yürüyüşü için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan kişi kurtarıldı.
İlçeye bağlı Dikmen köyü yakınlarında doğa yürüyüşüne çıkan ve kayalık arazide mahsur kalan Ozan T, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, ortak çalışmayla Ozan T'yi güvenli alana indirdi.
Ekiplere teşekkür eden Ozan T'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.