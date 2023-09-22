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        Erzincan'da kaybolan büyükbaşlar dron yardımıyla bulundu

        Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kaybolan 10 büyükbaş, jandarma ekiplerinin dron ile yaptıkları arama sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 19:39 Güncelleme: 22.09.2023 - 19:39
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        Erzincan'da kaybolan büyükbaşlar dron yardımıyla bulundu
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        Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kaybolan 10 büyükbaş, jandarma ekiplerinin dron ile yaptıkları arama sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Refahiye ilçesi Yeniköy'de ikamet eden A.A, 10 büyükbaşını aramasına rağmen bulamadı.

        Bulgurçayırı Jandarma Karakol Komutanlığına müracaat eden A.A, 10 büyükbaşının kaybolduğu ihbarında bulundu.

        Bunun üzerine jandarma ekipleri Yeniköy kırsalında dron ile arama çalışması başlattı.

        Ekipler, 10 büyükbaşı arazide bularak A.A'ya teslim etti.

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