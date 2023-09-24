Erzincan Valisi Aydoğdu, Karasu Nehri'nde rafting yaptı Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve beraberindekiler, Erzincan'ın Kemah ilçesindeki Karasu Nehri'nde rafting yaptı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve beraberindekiler, Erzincan'ın Kemah ilçesindeki Karasu Nehri'nde rafting yaptı.

Vali Hamza Aydoğdu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Gençlik Merkezi Müdürü Ertuğrul Köroğlu ile kentte bulunan rafting spor kulübü yöneticileri, Alp köyü yakınlarındaki Karasu Nehri'ne geldi.

Aydoğdu ve beraberindekiler, rafting rehberleri Hakan Soylu ve Adem Duman tarafından bilgilendirildi.

Ardından botlara binen Aydoğdu ve diğer katılımcılar, zorluk derecesi 3 olan parkurda 2 saat boyunca rafting yaparak varış noktasına ulaştı.

Vali Aydoğdu, rafting sonrası yaptığı açıklamada, parkurun güzelliğine değinerek, "Doğa sporlarının başkenti seçilecek olsa Erzincan’dan daha isabetli ve güçlü bir aday olmazdı." dedi.