Erzincan Valisi Aydoğdu, tescilli Cimin üzümünün hasadına katıldı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Üzümlü ilçesinde yetişen ve coğrafi işaret tescil belgesi bulunan Cimin üzümünün hasadına katıldı.

Kendine has bir tadı ve az şekeriyle dikkati çeken Cimin üzümüne, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2002 yılında Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verildi.

Üzüm bağlarında devam eden hasada katılan Vali Aydoğdu, ilçede uzun yıllardır Cimin üzümü üreten Alaaddin Karağaç'ın bağına misafir oldu.

Burada Cimin üzümünün üretim süreci hakkında bilgi alan Aydoğdu, daha sonra asırlık bağlarda yapılan hasada katıldı.

Cimin üzümünün tadı ve aroması bakımından eşsiz bir özelliğe sahip olduğunu ifade eden Aydoğdu, "Cimin üzümünü hak ettiği değere kavuşturmak için üreticilerimize destek olacağız. Yapacağımız çalışmalarla Cimin üzümünü ülkemizde ve dünyada daha fazla duyuracağız." dedi.