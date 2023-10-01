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        "Yıldız Tozu" filminin özel gösterimi Erzincan'da yapıldı

        Ekip ve oyuncuların katılımıyla, çekimlerin gerçekleştirildiği Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde "Yıldız Tozu" filminin özel gösterimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 00:32 Güncelleme: 01.10.2023 - 00:38
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        "Yıldız Tozu" filminin özel gösterimi Erzincan'da yapıldı
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        Ekip ve oyuncuların katılımıyla, çekimlerin gerçekleştirildiği Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde "Yıldız Tozu" filminin özel gösterimi yapıldı.

        Yazar Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanarak beyaz perdeye aktarılan filmin özel gösterimini Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, Kemaliye Kaymakamı İlhan Kayatürk ve çok sayıda sinemasever izledi.

        Gösterimin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan yönetmen Ahmet Sönmez, filmi Kemaliye'de çektiklerini belirterek, "Kemaliye'de gala gösterimi yapacağız diye söz vermiştik. Filmin gösterimini burada halkla, oyuncularla ve emek verenlerle birlikte izledik. Çok keyifliyiz, çok mutluyuz." dedi.

        Sönmez, izleyenlerin filmi beğendiğine işaret ederek, filmi çektikleri yerde gala yapmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

        Filmdeki birçok yardımcı oyuncunun kendisini izleme fırsatı bulduğunu anlatan Sönmez, "Açık havada sinema izlemenin keyfini de özlemişiz. Gerçekten çok heyecanlandım, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

        - İki kardeşin duygu dolu hikayesini anlatıyor

        Yapımcılığını 24 Kare Film ve Sinehane'nin üstlendiği film, küçük bir kasabada kardeşini kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalan çocuğun duygu dolu öyküsünü anlatıyor.

        Filmin oyuncu kadrosunda Süleyman Biçen, Berat Çağan, Toprak Can Adıgüzel, Serdar Özer, Açelya Devrim Yılhan, Türkü Turan, Birgül Ulusoy, Egemen Duman, Ahmet Yılmaz ve Mihrimah Cankur yer alıyor.

        Kardeşlik bağının ve aile ilişkilerinin vurgulandığı "Yıldız Tozu" filminin konusu şöyle:

        "Kenan ve ağabeyi Mustafa, evlerinin damında sırtüstü uzanıp yıldızları seyrederken kendi yıldızlarını seçer. Günün birinde Almanya'dan dayıları gelir. Mustafa'ya bisiklet getirir. Kenan'ın ağabeyinin de bir bisikleti vardır artık. Bisikletini o kadar seviyordur ki Kenan'ı bile yaklaştırmaz yanına. Kenan, her defasında yalvarır, huysuzluk çıkarır fakat ağabeyi bisikletini paylaşmak istemez. Bir gün dayısıyla damda otururken bir yıldız kayar. Kenan, kayan yıldızlara ne olduğunu sorar. Dayısı 'Eğer bir yıldız kaydıysa o yıldızın sahibi ölmüştür.' diye anlatır. Kenan üzülür, kayan bir yıldız görmek istemez.

        Bir sabah erkenden, delicesine bir gürültüyle kapı çalınır. Abdurrahman, Kenan'ın bisikletle şarampole yuvarlandığını haber verir. Oysa herkes Kenan'ı evde sanmaktadır. Anne ve babası Kenan'ın yanına koşarken ağabeyi, bu kaza için kendisini sorumlu tutar. Kenan'ın durumu ciddidir. Mustafa, şehre götürülen kardeşinden bir haber alıncaya kadar büyük bir duygu yoğunluğu yaşar. Çok sevdiği bisikletini tekrar görmek bile istemez. Evlerinin damında bu kez Kenan olmadan yıldızları seyreder. Kayan bir yıldız görür. Bu, Kenan'ın yıldızıdır. Olanca hızıyla yıldızı tutmak için koşar koşar."

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