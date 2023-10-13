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        Erzincan'da "Şehit Jandarma Onbaşı Ahmet Bilgiç Operasyonu"nda silah ve mühimmat ele geçirildi

        Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında düzenlenen "Şehit Jandarma Onbaşı Ahmet Bilgiç Operasyonu"nda silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 20:43 Güncelleme: 13.10.2023 - 21:06
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        Erzincan'da "Şehit Jandarma Onbaşı Ahmet Bilgiç Operasyonu"nda silah ve mühimmat ele geçirildi
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        Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında düzenlenen "Şehit Jandarma Onbaşı Ahmet Bilgiç Operasyonu"nda silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü mensuplarını aramak, bulmak, etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, mağara ve depolarını imha etmek amacıyla Kemah kırsalında operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda kalaşnikof piyade tüfeği, şarjör, fişek, şemsiye ve mat ele geçirildi.

        Açıklamada, terör örgütlerine karşı çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

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