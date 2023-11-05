Erzincan'da kayalıklarda mahsur kalan keçi AFAD ekiplerince kurtarıldı Erzincan'ın Tercan ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ile Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekibi tarafından bulunduğu yerden alınarak sahibine teslim edildi.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ile Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekibi tarafından bulunduğu yerden alınarak sahibine teslim edildi.

Köylüler, yetkililere Kornalı köyünde bir keçinin 10 gündür kayıp olduğunu ve kayalıklarla mahsur kaldığını bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, AFAD ile MEB AKUB arama kurtarma gönüllüleri sevk edildi.

Ekipler, 4 saatlik çalışma sonucu kayalıkta mahsur kalan keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.