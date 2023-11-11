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        Erzincan'da bir takside 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Erzincan'da bir takside 5 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 13:55 Güncelleme: 11.11.2023 - 13:55
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        Erzincan'da bir takside 5 düzensiz göçmen yakalandı
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        Erzincan'da bir takside 5 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tercan ilçesi Mercan Beldesi yol kontrol noktasında jandarmanın "dur" ihtarına uymayıp kaçmak isteyen taksi, ekiplerin kovalamacasıyla durduruldu.

        Ekipler, araç sürücüsü ve yurda yasal olmayan yollarla girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Araç sürücüsü ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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