Erzincan'da bir takside 5 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tercan ilçesi Mercan Beldesi yol kontrol noktasında jandarmanın "dur" ihtarına uymayıp kaçmak isteyen taksi, ekiplerin kovalamacasıyla durduruldu.

Ekipler, araç sürücüsü ve yurda yasal olmayan yollarla girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Araç sürücüsü ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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