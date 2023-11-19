Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Yedigöller'de buz pateni

        Erzincan'da, Esence Dağı zirvesine tırmanan doğa tutkunu kayak antrenörü Cansel Atilla, yüzeyinin büyük kısmı buz tutan Yedigöller'de buz pateni yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 15:27 Güncelleme: 19.11.2023 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Yedigöller'de buz pateni
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan'da, Esence Dağı zirvesine tırmanan doğa tutkunu kayak antrenörü Cansel Atilla, yüzeyinin büyük kısmı buz tutan Yedigöller'de buz pateni yaptı.

        Erzincan'da iki gündür etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar ve soğuk havaya bıraktı.

        Üzümlü ilçesinde bulunan ve kentin en yüksek noktası olan 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Yedigöller'in yüzeyinin büyük bölümü de buz tuttu.

        Doğa tutkunu kayak antrenörü Cansel Atilla, arkadaşlarıyla Esence Dağı'na tırmandı.

        Atilla, yüzeyinde yaklaşık 15-20 santimetre buz tabakası oluşan Yedigöller'de doğa ve manzara eşliğinde buz pateni yaptı.

        Cep telefonu ile kayak keyfini kayıt altına alan Atilla, arkadaşları ile zorlu yolları aşarak Yedigöller bölgesine geldiklerini söyledi.

        Yedigöller bölgesinin bu mevsimde buz tutuğunu dile getiren Atilla, şunları anlattı:

        "Arkadaşlarımızla motorkros araçlarıyla Yedigöller bölgesine tırmandık. Burası bu mevsimde 15-20 santimetre buz tutuyor. Biz de bunu fırsata çevirerek buz patenimizi yanımıza alarak zorlu yolları aşarak buraya geldik. Geldiğimize de değdi. Buz tutan gölün üstünde çok güzel ve eğlenceli vakit geçirdik."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Anne ve kızı asansörde ölü bulundu
        Anne ve kızı asansörde ölü bulundu
        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
        Kasım ayında TEM Otoyolu'nda kar trafiği!
        Kasım ayında TEM Otoyolu'nda kar trafiği!
        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        "Hiç böylesini görmedim"
        "Hiç böylesini görmedim"
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Alman basını yasta!
        Alman basını yasta!
        Napolyon Bonapart'ın şapkası satışa çıkıyor
        Napolyon Bonapart'ın şapkası satışa çıkıyor
        İstanbul'da kar yağışı
        İstanbul'da kar yağışı
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Uyuz vakalarında artış!
        Uyuz vakalarında artış!
        "Cesaret ister"
        "Cesaret ister"
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli

        Benzer Haberler

        3 bin 549 rakımlı Keşiş Dağı'ndaki gölette buz pateni
        3 bin 549 rakımlı Keşiş Dağı'ndaki gölette buz pateni
        Erzincan'da 77 düzensiz göçmen ve aranan 34 şüpheli yakalandı
        Erzincan'da 77 düzensiz göçmen ve aranan 34 şüpheli yakalandı
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı
        Erzincan'da Valilik girişimiyle üniversite öğrencilerine geri ödemesiz burs...
        Erzincan'da Valilik girişimiyle üniversite öğrencilerine geri ödemesiz burs...
        Erzincan'da bir araçta 4 düzensiz göçmen yakalandı
        Erzincan'da bir araçta 4 düzensiz göçmen yakalandı
        Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
        Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu