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        Erzincan'da bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 18:04 Güncelleme: 30.11.2023 - 18:04
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        Erzincan'da bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini engellemek için kent genelinde çalışma yaptı.

        Ekipler, bu kapsamda il merkezinde belirledikleri E.K'nin evine operasyon düzenledi.

        Evdeki aramada, yaklaşık 146 gram sentetik bonzai ve 54 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

        Kentteki bir başka operasyonda ise ekipler, A.K. ve G.İ'nin üzerlerindeki aramalarda bir miktar kokain ile bir kısmı kağıda emdirilmiş sentetik bonzai ile 13 sentetik ecza maddesi buldu.

        Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan E.K. ve A.K. uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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