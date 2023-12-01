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        Erzincan ve Kars'ta zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

        Erzincan ve Kars'ta şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 12:12 Güncelleme: 01.12.2023 - 12:29
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        Erzincan ve Kars'ta zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı
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        Erzincan ve Kars'ta şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

        Erzincan'da, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Erzincan-Sivas D-100 kara yolu üzerindeki istasyon önünde denetim yaptı.

        Burada sürücülerin ticari araçlarına kış lastiği takılıp takılmadığını kontrol eden ekipler, özellikle ağır kış şartlarının hakim olduğu yüksek rakımlı Sakaltutan ve Kızıldağ geçitlerini kullanacak sürücülere bilgilendirmede bulundu.

        Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce bastırılan kış lastiği uyarı broşürü de ekiplerce sürücülere dağıtıldı.

        Kent genelinde 9 ekip, 18 personel ile kış lastiği denetimini sürdürüyor.

        - Kars

        Kars'ta jandarma ekipleri, Kars-Ardahan kara yolu Mezra köyü mevkisinde denetim gerçekleştirdi.

        Sürücülerin kış lastiği takıp takmadığını denetleyen ekipler, aynı zamanda da durdurulan araçların lastiklerinin diş derinliğini "kumpas" adı verilen aletle ölçtü.

        - Lastikçilerde yoğunluk oluştu

        Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için bugün başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle Kars'taki oto lastik tamircilerinde yoğunluk yaşanıyor.

        İşletme sahibi Raşit Ögel, gazetecilere, kış lastiği zorunluluğu nedeniyle son günde yoğunluk yaşandığını söyledi.

        Müşterilerin araçlarının kış bakımlarını yapıp güvenli şartlarda yolculuk yapmaları için işlerine özen gösterdiklerini anlatan Ögel, "Hava derecesi artı yedinin altına düştükten sonra kış lastiğine geçiş zaten başlaması gerekiyor. Zorunluluk için illa 1 Aralık'ı beklemeye ve sıkışıklığa kalmaya gerek yok." diye konuştu.

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